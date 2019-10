Entro l’anno i Giganti di Mont’e Prama nella nuova ala del Museo di Cabras?

Entro l’anno i Giganti nella nuova ala del Museo di Cabras

Doppio trasloco o nuovo spazio per l’arrivo di altre statue?

Entro l’anno i Giganti di Mont’e Prama, ospitati dal Museo Civico di Cabras, potrebbero traslocare nella nuova ala del polo museale. “Ci stiamo lavorando”, afferma il sindaco Andrea Abis. “Non è facile, ma, ripeto, ci stiamo lavorando”.

La nuova ala ormai ultimata, in effetti non è lo spazio che inizialmente si era pensato di riservare alle grandi statue, ma un locale multifunzione. Nei progetti le statue dei Giganti dovrebbero essere esposte nell’altra ala che sorgerà nello spazio a sinistra per quanti entrano nel museo e sulla quale ha lavorato anche lo stilista di Alghero Antonio Maras, che ha firmato ,l’allestimento per la facciata esterna. Ci sarà quindi, un doppio trasloco?