Teoria e pratica di risparmio idrico in agricoltura: incontro di Confagricoltura A Oristano l’iniziativa svolta in collaborazione con Netafim ed Enapra

Il risparmio idrico nella aziende agricole, i servizi e le soluzioni per l’agricoltura di precisione sono stati al centro dell’evento regionale, promosso da Confagricoltura Oristano in collaborazione con Enapra e Netafim.

Nella sede cittadina dell’organizzazione agricola sono intervenuti il presidente provinciale Paolo Mele, che ha illustrato gli obiettivi del protocollo di intesa siglato da Confagricoltura e Netafim; Guillermo Pellegrino direttore marketing Netafim e Alberto Puggioni responsabile agronomico Netafim.

Il presidente Mele ha sottolineato la necessità di promuovere lo sviluppo e la diffusione di buone pratiche agricole che coniughino sostenibilità economica ed ambientale. Il miglioramento della produttività mediante l’utilizzo di tecniche innovative, irrigazione di precisione e agricoltura digitale.



I relatori di Netafim hanno affrontato i temi che riguardano l’uso dell’acqua in agricoltura al fine di valorizzare al meglio le produzioni. L’irrigazione di precisione cambia il modo di utilizzare l’acqua. Per massimizzare le rese e la qualità delle colture, è necessario irrigare con il giusto mix di acqua e nutrienti. La fertirrigazione di precisione consente di ottenere colture di qualità in ogni stagione.

Al termine della parte in aula, i partecipanti hanno visitato l’impianto di un’azienda agricola del territorio provinciale.

L’incontro di stamattina rappresenta l’inizio di un programma di eventi a livello nazionale che si svolgeranno nei prossimi mesi fino alla fine dell’anno.