Oristano, in pagamento le borse di studio

Le informazioni utili per riscuotere il contributo

Il Comune di Oristano ha messo in pagamento i rimborsi relativi alle borse di studio per l’anno scolastico 2017/2018, destinata agli studenti delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado.

Per la riscossione del rimborso, i beneficiari devono presentarsi in una agenzia del Banco di Sardegna muniti di un documento di identità in corso di validità.

Gli studenti che hanno già compiuto il 18° anno di età, per riscuotere il contributo, devono presentarsi personalmente.

Mercoledì, 30 ottobre 2019

