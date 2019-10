Il Riso Passiu conquista Roma

Il riso dell’Azienda Riso Passiu di Oristano ha conquistato Roma al Festival della Gastronomia. L’azienda oristanese, che quest’anno compie 45 anni, lunedì è stata tra le principali protagoniste della manifestazione esclusiva organizzata in occasione della gara “Emergente Chef”. Un evento cresciuto negli anni, che ha visto sfidarsi i migliori chef under 30 dei più importanti ristoranti del centro e sud Italia, quelli che un domani saranno i protagonisti della grande Cucina Italiana.

Durante il pranzo, gli operatori del settore e i giornalisti, ai quali è stato riservato l’ingresso, hanno apprezzato il piatto realizzato dal vincitore del concorso, Gianluca Durillo, del ristorante due stelle Michelin “La Madonnina del pescatore” del patron Moreno Cedroni di Senigallia, che ha utilizzato il Riso Vialone Nano Classico dell’Azienda Passiu, mantecato con pecorino romano, pepe e alla base un cremoso di ricotta, miele e limone che ricorda le seadas.

Molto apprezzato anche per il piatto realizzato dal Valerio Ragusa, del ristorante romano “Luciano Cucina Italiana”, che ha proposto una sfera di Riso Vialone Nano Classico dell’Azienda Passiu, con parmigiano e tartufo.

Ogni piatto è stato servito a oltre 300 persone, che hanno avuto modo di conoscere e assaporare la qualità del riso oristanese.

L’Azienda Riso Passiu di Oristano è stata ancora protagonista consegnando il premio “Miglior Risotto 2020” del Touring Club Italiano.

“Abbiamo assegnato il premio al ristorante di Firenze il Palagio”, spiega Felice Passiu, responsabile commerciale/marketing dell’azienda, “una struttura molto prestigiosa che fa parte del Four Seasons, la catena di alberghi internazionale”.

“In questo originalissimo premio”, precisa Passiu, “il nostro Carnaroli classico è lo sfondo su cui poggia una pannocchia di riso in argento, bagnato IN oro, realizzata dalla gioielleria Rocca di Oristano, di Pierluigi e Nanni Rocca”. “La pannocchia è formata da una miriade di cucchiai in argento con la parvenza di chicchi di riso, tutti eseguiti interamente a mano con la tecnica dello sbalzo e cesello, della filigrana sarda e dell’incisione a bulino, utilizzata anche per realizzare la foglia. I tipici ‘baffi’ del Riso Carnaroli classico sono stati simulati con finissimi fili d’argento saldati uno a uno”.

“L’opera rappresenta il nostro lavoro e la nostra eccellenza”, conclude Felice Passiu, “ma anche la maestria orafa di una storica azienda oristanese che valorizza la filigrana sarda. Tutto questo ha reso il premio unico, perché capace di interpretare al meglio la nostra Terra.

Il ristorante premiato, il Palagio di Firenze, insieme all’Azienda di Oristano, Riso Passiu, sono stati inseriti nella nuova Guida Touring 2020, presentata proprio in occasione del Festival della Gastronomia.

“Dopo l’evento di Roma”, conclude il responsabile commerciale e marketing dell’azienda, Felice Passiu, “ci sarà un secondo appuntamento a Milano, in programma in due giornate di fine novembre. Anche in quell’occasione il nostro riso sarà tra i protagonisti della gara dedicata agli chef emergenti, questa volta del Nord Italia”.