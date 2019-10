Cagliari, la disperazione dei dipendenti Auchan: “Da febbraio arriva Conad, non vogliamo perdere il lavoro”

I dubbi e le paure? Tanti, e tutti scritti nei volantini distribuiti a chi, ignaro della situazione, si è recato a fare la spesa nei centri commerciali Auchan di Cagliari. A Santa Gilla, centinaia di lavoratori hanno aderito allo sciopero – con tanto di sit-in nel piazzale interno della Città Mercato – per chiedere di “conoscere il piano industriale di Conad, i suoi investimenti, l’ammontare degli esuberi” e, soprattutto, lanciando un grido di allarme: “Nessun dipendente dev’essere lasciato senza tutele”. Al loro fianco i tre principali sindacati italiani – Cgil, Cisl e Uil -. I loro rappresentanti stanno attendendo notizie da Roma, dove è in corso di svolgimento un lungo tavolo al ministero dello Sviluppo Economico: sindacalisti da una parte, “piani alti” di Conad dall’altra: “Ad oggi non c’è nessuna certezza di riassorbimento per le centinaia di lavoratori sardi di Auchan. Conad prevede di arrivare a Santa Gilla a febbraio, e il rischio di tanti esuberi è dietro l’angolo. La maggior parte dei dipendenti ha almeno 40 anni, un’età nella quale è difficile trovare un altro lavoro”. Il tempo scorre, le trattative tra il gruppo francese e quello italiano vanno avanti e la paura, sempre più forte, di ogni lavoratore Auchan, è di restare “stritolato” tra i due giganti commerciali.

Tra loro c’è chi lavora a Santa Gilla sin dal primo giorno dell’apertura del centro commerciale – era il 1992 -, chi si sobbarca decine di chilometri per arrivare sin da Iglesias e chi, superata la “boa” dei 50 anni, in caso di licenziamento non ha nessun’altra porta alla quale andare a bussare. Storie di lavoratori “impauriti” dallo spettro di una lunga scia di licenziamenti, nonostante i contratti a tempo indeterminato: Cagliari Online ha raccolto le loro voci, le interviste si possono leggere nel corso delle prossime ore sul nostro sito http://www.castedduonline.it

Fonte: Casteddu On Line



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.