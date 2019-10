Genio civile e Consorzio di bonifica insieme per fronteggiare le emergenze 

Genio civile e Consorzio insieme per fronteggiare le emergenze

Stipulato un accordo per gestire le situazioni di piena nella piana dell’Oristanese e del Terralbese

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese ha stipulato una convenzione con il Servizio del Genio Civile per lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela delle opere idrauliche di competenza regionale e alla sicurezza idraulica dei territori. Lo ha reso noto il Commissario Straordinario del Consorzio Cristiano Carrus.

“La convenzione”, spiega Carrus, “prevede le attività in normali condizioni di esercizio (assenza di criticità), le attività in condizioni di allerta e criticità e nella fase di evento in atto (allerta Gialla o Arancione), e gli interventi di somma urgenza di pronto intervento idraulico, attività manutentive urgenti, compreso l’eventuale approntamento di dispositivi funzionali allo svolgimento del servizio di piena o alla sostituzione delle scorte di materiali/attrezzature in dotazione al magazzino idraulico (allerta Rossa)”.

Lo schema di convenzione approvato dal commissario Cristiano Carrus, da stipulare tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio del Genio Civile di Oristano e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, riguarda lo svolgimento di attività inerenti al “Servizio di Piena e intervento idraulico e presidio territoriale” riferite all’annualità 2019-2020.

Le attività si concentreranno sul tratto arginato del fiume Tirso e relative opere accessorie, dalla diga di Santa Vittoria alla foce; tratto del rio Mogoro a valle della diga di laminazione e canale diversivo fino alla foce nello stagno di San Giovanni; tratto del Fluminimannu di Pabillonis dalla confluenza tra il Flumini Bellu e il Flumini Malu in località “Bau Sa Conca” in agro di Pabillonis fino alla foce nello stagno di San Giovanni.

“L’art. 3 della L.R. 6/2008 prevede”, commenta il commissario Carrus, “che la Regione possa promuovere la stipula di accordi di programma con i Consorzi di Bonifica che possiedono conoscenza del territorio e organizzazione tecnico-logistica potenzialmente idonei allo svolgimento del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e di “Presidio Territoriale”, in attesa della ricostituzione della piena operatività dei Servizi Territoriali Opere Idrauliche”.