Disagi nel Terralbese: bloccati protesi e ausili sanitari per i malati

Gravi disagi per gli utenti dell’Assl di Oristano che risiedono nel Terralbese e che devono utilizzare ausili protesici. Lo denuncia il consigliere regionale Oristanese, nonché sindaco di San Nicolò d’Arcidano, Emanuele Cera. Secondo il consigliere, a causa della mancanza di personale nel poliambulatorio di Terralba per il Distretto di Ales – Terralba, non possono essere evase le pratiche di fornitura degli ausili protesici prescritti dagli specialisti, di cui gli utenti necessitano urgentemente.

Cera si è fatto nuovamente portavoce della problematica, inviando una ulteriore nota di chiarimenti all’Assessore alla sanità, Mario Nieddu, che fa seguito a quella trasmessa il 16 luglio scorso.

Il consigliere chiede di porre rimedio all’incresciosa situazione causata dalla mancata erogazione di un servizio essenziale, con conseguenti enormi difficoltà e disagi per l’utenza di un territorio intero.