Auto elettriche e ibride: nell’Oristanese sono quasi inesistenti

Le auto elettriche restano ancora un miraggio in provincia di Oristano, dove neppure abbondano quelle ibride. Secondo l’analisi di Facile.it su dati ACI, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella provincia di Oristano erano appena 153, vale a dire lo 0,15% del parco auto circolante nella provincia. La percentuale risulta inferiore non solo rispetto a quella nazionale (0,66%), ma anche a quella regionale: in Sardegna le automobili elettriche e ibride sono, complessivamente, appena 2.818, vale a dire lo 0,27% del totale auto circolanti nella regione.

Guardando i dati su base territoriale, al primo posto della classifica regionale si posiziona la provincia di Cagliari, dove lo 0,46% delle automobili è elettrico/ibrido. Seguono sul podio la provincia di Sassari (0,25%) e quella di Nuoro (0,23%). Ultime due posizione, invece, per Oristano (0,15%) e per la provincia del Sud Sardegna (0,13%).

In termini numerici, i dati relativi alla provincia di Oristano migliorano leggermente se si prendono in considerazione anche le altre tipologie di alimentazione più sostenibili per l’ambiente, ovvero quelle a Gpl e a metano. Sommando queste alle elettriche e ibride si arriva, complessivamente, a 2585 autovetture, ovvero il 2,5% del totale auto circolanti nella provincia.

Mercoledì, 30 ottobre 2019

