Ha il reddito di cittadinanza ma spaccia droga: pregiudicato in manette a Gonnosfanadiga

E’ stato trovato in possesso di metadone durante un controllo alla circolazione stradale: arrestato dai carabinieri.

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, durante un controllo alla circolazione stradale effettuato in via Nazionale, hanno tratto in arresto P.A., 48enne di Guspini, pregiudicato, disoccupato titolare di reddito di cittadinanza, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma modificata. L’uomo, che si trovava in compagnia di due donne (poi risultate estranee ai reati), al momento del controllo ha manifestato un evidente nervosismo.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 10 fiale di metadone e 330 euro, verosimilmente provento dell’ attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dei carabinieri di Guspini e Montevecchio, ha consentito di rinvenire all’interno della casa altre 13 fiale di metadone, circa 2 grammi di eroina, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. In un ricovero per attrezzi sito nel cortile e precisamente dentro un vecchio forno elettrico è stata trovata anche una pistola scacciacani priva del tappo rosso, mentre nel balcone della casa erano nascosti altri 60 euro arrotolati in un tubo di plastica.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.

