Sinestesie 2019: ricerca artisti

L’Associazione Tra Parola e Musica, dopo essersi rivolta nella prima edizione al rapporto tra la Musica e il Cinema Storico e nella seconda al Cinema di nuova produzione (dedicato alla Morte come tema estetico principale), propone per la terza edizione della Rassegna di CineConcerti – SINESTESIE un’indagine artistica sperimentale sulla relazione performativa tra la Musica e l’Arte Visiva sotto il grande cappello tematico della Identità Sarda. Quattro gli appuntamenti, tutti nel mese di Novembre, per esplorare l’Immaginario comune del Popolo Sardo tra Contemporaneità e Tradizione, tra Nuove Tecnologie e Identità Musicale, tra l’agire delle Immagini e l’agire del Suono.

La Casa di Suoni e Racconti è alla ricerca di svariate figure artistiche per dare vita ai tre CineConcerti in programma:

Visual Artist, VJ, Videomaker

Musicisti Elettronici

Suonatori di Strumenti Tradizionali Sardi e Suonatori di Electroneddas (launeddas elettroniche)

Suonatori di Ottoni di qualsiasi tipo (trombe, tromboni, corni, tube)

Illustratori, Pittori, Grafici

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 345 3199602 oppure scrivere all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Su Facebook:

SARDINIAN HEROES: www.facebook.com/events/1332878433541494

ELECTRONODAS: www.facebook.com/events/484515675816140

PANTUMAS: www.facebook.com/events/525407701570827

