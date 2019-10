Carambola fra tre auto alle porte di Cagliari, un conducente in fuga: una donna ferita, tamponata da alla Nissan di un 22enne di Quartucciu. Incidente stradale questa sera nella SS 131 dir. Una Nissan Juke guidata da un 22enne di Quartucciu, transitava sulla SS 131 dir con direzione Sestu. All’altezza del Km. 4:550, per cause in fase di accertamento, ha tamponato una Mercedes che lo precedeva. La Mercedes, a sua volta, a causa dell’urto, è stata spinta in avanti andando ad urtare con un altro veicolo datosi successivamente alla fuga. Quest’ultimo veicolo infine è stato proiettato in avanti sino ad urtare una Peugeot 107. La conducente della Mercedes è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale Marino. Sono in corso le ricerche per rintracciare il conducente e il veicolo che si sono allontanati dal luogo dell’incidente. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi di legge.

L'articolo Carambola fra tre auto alle porte di Cagliari, un conducente in fuga: una donna ferita, tamponata dalla Nissan di un 22enne di Quartucciu proviene da Casteddu On line.