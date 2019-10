Cagliari, abitanti in rivolta in via Cavalcanti: “Carcasse di piccioni, guano e rifiuti: aria irrespirabile”

Carcasse di piccioni, guano e rifiuti: “aria irrespirabile”. Abitanti in rivolta in via Cavalcanti. “Uno scempio”, dichiara Anna Piras, “gli alberi non vengono portati da anni, sono 2 settimane che neanche gli operatori ecologici si fanno vedere per pulire e cambiare il cesto. Il bar, che ha dei tavoli esterni ha seri problemi nel lavorare perché l’aria, dopo le piogge sta diventando irrespirabile. Premetto che son stati fatti dei richiami e delle segnalazioni ma nessuno viene a risolvere il problema”.

