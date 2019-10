Quartu, nuovo arrivo nella giunta Delunas: Francesca Asquer assessora alle Attività produttive

Un’altra donna per completare la Giunta Delunas. Il Sindaco di Quartu Stefano Delunas ha scelto l’ottavo Assessore dell’esecutivo e ha affidato l’incarico a Francesca Asquer. La nomina è arrivata oggi, con decreto sindacale nel quale sono anche specificate le deleghe a lei assegnate, ovvero Turismo e Attività Produttive.

Classe 62’, Francesca Asquer proviene da una famiglia di imprenditori agricoli, oltre che medici e ingegneri, che hanno sempre amato la propria terra. Il nonno Gavino e il padre Emanuele infatti misero su l’azienda agricola Villa Asquer, attualmente sede del polo museale di Tuili Villa Asquer, comprendente il museo dell’olio e della musica. E proprio nel paese della Marmilla la nuova assessora è cresciuta e ha acquisito le competenze di gestione, produzione e trasformazione di prodotti agricoli, all’interno di uno dei primi oleifici industriali. In seguito si è occupata di altre società di famiglia, acquisendo esperienze organizzative e operative anche nei settori turistici della nautica da diporto, del servizio charter, della ristorazione e della gestione di parchi ludici.

Laureata in Fisioterapia, con indirizzo Neurologico, i tanti anni di lavoro nel settore le hanno consentito di vivere a stretto contatto con chi tutti i giorni soffre e si trova in situazioni di debolezza fisica e psicologica.

“Il mio primo impegno sarà quello di affrontare questo incarico con rigore, passione e determinazione – dichiara la nuova esponente della Giunta Delunas -. Punterò sulla propensione all’ascolto e sul dialogo costante, nell’interesse generale e della comunità. Il compito non sarà facile, ma cercherò di consolidare i risultati raggiunti, portando a compimento i progetti in itinere e mettendo le basi per nuovi e più avanzati. Turismo ed attività produttive devono diventare comparti organizzati, capaci di promuovere sviluppo e occupazione. Se la città sarà ospitale e viva per i cittadini lo sarà anche per i turisti. Inoltre, incentivando l’agricoltura di qualità, dovremo tipicizzare i nostri prodotti enogastronomici, comparto trainante per Quartu. Promuoveremo anche l’artigianato e il commercio, in particolar modo nel centro storico, che intendo movimentare dando spazio a eventi utili ad attrarre potenziali acquirenti. Inoltre il territorio va reso più fruibile, affinché non ci si fermi a godere delle bellezze balneari; altrettanta considerazione meritano infatti i nostri parchi, oltre che i nostri beni architettonici e culturali” conclude la Asquer.

