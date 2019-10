Cagliari, vetrine addobbate e caramelle ai bimbi: via Paoli si rifà il look per Halloween

Il Centro Commerciale Naturale il Distretto di via Paoli ha organizzato la sua prima iniziativa per la sera del 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween: tutti i negozi aderenti saranno addobbati e offriranno dolcetti e caramelle a tutti i bambini che visiteranno le attività della via e zone limitrofe.

“Si tratta della prima iniziativa che, in tutta fretta, abbiamo voluto mettere in piedi per cominciare un percorso che spero che ci porti lontano” commenta soddisfatto Roberto Iorio, presidente della neonata associazione.

“Stiamo predisponendo i progetti per organizzare una serie di eventi dai primi di novembre fino a fine anno. C’è molto entusiasmo e hanno aderito al centro commerciale naturale la maggior parte delle imprese che insistono sulla via Paoli e nelle strade limitrofe” prosegue Iorio “e crediamo molto nella forza del gruppo. Si tratta di una esperienza nuova per molti di noi, e siamo convinti che con impegno e lavoro costante otterremo buoni risultati” conclude Iorio.

Le offerte di caramelle e dolcetti cominceranno dalle ore 17.30 e tutte le vetrine dei negozi saranno addobbate per l’occasione.

