Arcidano: per Halloween una grande festa tra tradizioni e credenze

Attività, musica e cena alla scoperta della leggenda di Maria Punta a’ Oru

Una festa anglossassone o una rivisitazione delle nostre tradizioni? La notte di Halloween divide da tempo bambini e genitori della Sardegna. Ad Arcidano, invece, le due feste convivono, grazie alla Pro loco del paese, che col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione della cooperativa Coagi, ha aggiunto al suo tradizionale calendario di eventi la nuova iniziativa: una festa in maschera, in programma per giovedì 31 ottobre, con inizio alle 15, nel Palazzetto dello Sport di Arcidano.

Si inizierà alle 15 con l’intrattenimento curato dagli animatori del centro d’aggregazione Coagi e rivolto soprattutto ai bambini delle scuole elementari (sfilata delle maschere, giochi di gruppo/quiz). Alle 17 intrattenimento per i bambini anche di età inferiore con musica, baby dance, giochi di gruppo, truccabimbi e distribuzione di caramelle e dolcetti.

Seguirà, alle 19, la cena offerta dalla Proloco ai bambini (verosimilmente pasta e una bibita), mentre a partire dalle ore 19.30 verrà offerta una Spaghettata (gli spaghetti sono il piatto tipico della leggenda Maria Punta ‘a Oru) con polpette e vino.

A seguire tanta musica. Dalle 22.30 l’esibizione del gruppo dancehall degli Isla Sound.

Durante la serata sarà possibile donare dei giocattoli usati che l’associazione consegnerà in beneficenza nei reparti pediatrici di diversi ospedali dell’isola.

Per informazioni consultare la pagina Facebook della Pro loco (@prolocoarcidano) o contattare il segretario della Pro loco Luca Lamparelli al 347340 4228 anche su Whatsapp.

La leggenda di Maria Punta ‘a Oru, diffusa in Sardegna, racconta di una vecchia signora molto brutta, perennemente affamata (pare che fosse proprio morta di fame) che la notte del 2 novembre, per la festa di tutti i morti, passava nelle case per mangiare la pasta che secondo la tradizione veniva appositamente cucinata per i defunti .

Per l’occasione venivano tirate fuori le provviste accumulate durante l’inverno: meloni, uva passa, mele cotogne, melagrane, fichi secchi, ecc. Questi frutti venivano messi a tavola e mangiati insieme alla pasta, lasciandone un po’ per la vecchia signora Maria Punta ‘a Oru. Chi non ne avesse lasciata una parte si sarebbe ritrovato un buco nella pancia, perché la vecchia Signora sarebbe andata a cercarlo nel suo letto e, con “sa punta ‘a oru” (attrezzo in ferro con la punta ricurva che serviva per fare l’orlo, s’oru, alle corbole e ai setacci fatti di giunco o erbe palustri ) o con uno spiedo (su schidoni) avrebbe bucato la pancia per rubare la pasta consumata durante la cena.

Martedì, 29 ottobre 2019

L'articolo Arcidano: per Halloween una grande festa tra tradizioni e credenze sembra essere il primo su LinkOristano.it.