Rifiuti abbandonati da due mesi davanti alla scuola materna

Un grande pneumatico, un cerchione e rifiuti vari sono accumulati davanti all’ingresso della scuola materna di via Campania, da diversi mesi. Ce lo segnala un nostro lettore, che li aveva notati già dal 12 settembre, quando aveva accompagnato il proprio figlio per il primo giorno di scuola.

“Dopo aver parcheggiato il mio veicolo nel piazzale sterrato adiacente la scuola materna”, racconta il lettore, “abbiamo notato un cumulo di spazzatura, composta da un vecchio pneumatico macerie di risulta da demolizione e altra immondezza, proprio nelle immediate vicinanze dell’entrata”.

“Nonostante il mio disappunto per i rifiuti abbandonati là da qualche incivile”, prosegue, “ero fiducioso che tale sporcizia sicuramente venisse recuperata. Ormai sono trascorsi quasi due mesi dall’inizio della scuola e quel cumulo di porcherie è ancora lì in bella vista ed un pericolo per i nostri bambini”.

Martedì, 29 ottobre 2019

