Lorenzo Pireddu alla guida di Uber Italia, ma già pensa alle bici

Cambio di testimone alla guida di Uber Italia, capitanata ora da un oristanese. A dirigere le fila della startup californiana che permette con un semplice clic dallo smartphone di chiamare un’auto con conducente, sarà Lorenzo Pireddu, 36 anni.

Nato a Oristano, Lorenzo, proviene da una famiglia molto conosciuta in città. La madre, Paola Meconcelli, è un ex assessore comunale, e il padre, Amedeo Pireddu, è nel direttivo del Gremio dei Contadini, di cui è stato anche presidente. Non da meno il fratello maggiore Francesco, ex presidente dei giovani industriali di Oristano, che ora gestisce l’azienda di famiglia Consultecna.

Laureatosi in economia alla Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera in 77Agency, un’azienda che si occupa di digital marketing, dove ha diretto le sede di Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo.

Prima di arrivare a Uber, ha lavorato per quattro anni per GotU.io, società di tecnologie marketing, dove ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale prima, e country manager della sede di Los Angeles dal 2016 in poi.

Come ha dichiarato al quotidiano Il Sole 24 Ore, Lorenzo Pireddu, vorrebbe aprire un nuovo capitolo nella storia di Uber, puntando sul bike sharing Jump, biciclette elettriche a pedalata assistita. Il servizio è già partito, in questi giorni, in via sperimentale a Roma, ma era presente in altre capitali europee.

Uber è un’azienda con sede a San Francisco che fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato, collegando passeggeri autisti attraverso un’applicazione mobile.

La opera in 77 nazioni e più di 616 città in tutto il mondo. In Italia Uber è presente dal 2013, dove ha avuto diverse controversie legali con la categoria dei tassisti, che contestavano agli autisti Uber di non essere in possesso di regolare licenza e di fare, con prezzi eccessivamente bassi, della concorrenza sleale.

