Arti&Sapori compie dieci anni. Ghilarza si prepara

E’ iniziato il conto alla rovescia per la decima edizione della Mostra Mercato “Arti&Sapori”, organizzata a Ghilarza dalla Pro Loco in collaborazione col Comune. Già fissata la data, il prossimo 22 dicembre. Per giovedì 7 novembre, alle 21, nell’Auditorium Comunale è stata fissata una riunione operativa durante la quale si discuterà il programma della manifestazione con produttori ed espositori che vi prenderanno parte. Inutile dire che tutte le componenti ghilarzesi stanno lavorando al meglio per accogliere i tanti forestieri che arriveranno in paese per prendere parte all’ importante iniziativa.

