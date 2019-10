Cagliari, team di ricercatori a caccia a bulli e cyberbulli nelle scuole

Gian Luca Marcialis, 45 anni, professore associato e già pioniere della biometria al dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari, è alla guida insieme ad un team di

ricercatori di altre università italiane di un importante progetto mirato alla prevenzione e alla repressione di atteggiamenti bullistici e di cyberbullismo , recentemente ammesso al finanziamento di altre università italiane di un importante progetto mirato alla prevenzione e alladi atteggiamenti bullistici e direcentemente ammesso al finanziamento

dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dei Progetti di Rilevante Interesse

Nazionale (PRIN) .

Come nasce l’iniziativa di questo progetto di ricerca?

Il progetto sul cyberbullismo nasce dalla collaborazione con altri tre colleghi di altre tre università

del sud, la “Federico II” di Napoli, l’Università di Foggia e l’Università di Bari; insieme siamo

riusciti a mettere su una task force a mettere su unaforcedi persone motivate e trasversalmente esperte.

In che modo questa task force opererà all’interno del progetto?

Col mio gruppo di laboratorio dell’università di Cagliari e con quello di Bari e di Napoli, seguiremo

l’aspetto tecnologico, l’unità di Foggia ci porterà invece le conoscenze dal punto di vista giuridico e

psicologico. Il lavoro tecnologico fuso con le suddette conoscenze porterà alla creazione di tool,

ossia di software/programmi che saranno finalizzati ad estrarre informazioni su attività bullistiche e

cyberbullistiche in atto. Per esempio quelle rilevate durante un’indagine da parte delle forze

dell’ordine, o dai video scambiati in una scuola o i messaggi che i ragazzi si scambiano al cellulare.

In che modo pensate di procurarvi questo tipo di informazioni?

Partendo come si fa nella scienza con dei modelli di comportamento, verranno sviluppate delle

simulazioni di atteggiamenti bullistici e con essi “insegneremo” al calcolatore a “riconoscerli”;

grazie all’appoggio del team di Foggia sapremo come organizzare queste simulazioni in modo tale

da renderle più realistiche possibili. Poi, man mano che faremo le attività di disseminazione e

diffusione dei risultati scientifici, speriamo di trovare l’accordo con le forze dell’ordine che possano

provare i nostri tool nelle scuole.

Come verrà svolta l’attività di disseminazione dei risultati ?

Faremo un’attività di disseminazione che andrà in due direzioni: chi deve fare prevenzione e chi

deve fare repressione. Chi deve fare prevenzione sono principalmente gli istituti scolastici e alcuni

rami delle forze dell’ordine, come la polizia postale, e chi deve fare repressione sono le forze

dell’ordine preposte ad indagare e raccogliere le prove.

Il vostro ingresso nelle scuole rappresenterà ben più di una novità… quale insegnamento vi

proponete di dare ai ragazzi?

Se ne avrà la possibilità, il mondo della ricerca e dell’università che entra nelle scuole è anche un

modo per insegnare ai ragazzi che esiste un’altra tecnologia, da usare in modo giusto e non in modo

sbagliato. Vorremmo stimolare la loro fantasia, i “robot” che sanno interpretare il loro

comportamento è una cosa che secondo me dovrebbe aiutare la creatività, l’interesse dei ragazzi,

distogliendoli da attività che sono dettate prettamente dalla noia, da una mancanza di

consapevolezza delle proprie capacità.

Quando pensa a un bullo, cosa le viene in mente?

Un bullo immagino faccia certe cose per il gusto di farle perché non trova stimoli in altro. E magari

il suo potenziale che potrebbe senza dubbio essere speso meglio in attività significative, lo spende

rovinando la vita a sé stesso e agli altri. Se poi devi pagare il conto con la Giustizia, a quel punto ti

veste di un marchio che sì, recupererai negli anni, si tratta di giovani, ma rimane comunque un

grosso handicap che poni rispetto al tuo potenziale.

Quale l’obiettivo?

Se distogliessimo certi ragazzi da un potenziale aggressivo e riuscissimo a farlo diventare un

potenziale attrattivo, sarebbe molto meglio. Noi ci auguriamo di riuscire a dare questo contributo, il progetto partirà a breve, con attività congiunta tutti insieme investendo al meglio le nostre

esperienze e capacità.

C’è qualche corso di laurea che possa dare agli studenti universitari la preparazione per

potersi applicare in questo tipo di attività di ricerca?

E’ già partita da quest’anno accademico la nuova laurea magistrale in “Computer engineering,

cybersecurity and artificial intelligence”. Tradotto in italiano, “Ingegneria informatica,

“cybersecurity” ed intelligenza artificiale”. Nell’ambito di questa laurea magistrale io svolgerò un

corso di 50 ore interamente dedicato alle tecnologie biometriche e alla biometria comportamentale,

dove c’è largo uso di tecniche di intelligenza artificiale che avrò piacere di impartire ai ragazzi che

lo seguiranno.

Nello specifico, di cosa tratta questo corso di laurea magistrale?

In questo corso l’allievo informatico si specializza bene sulla produzione industriale di software di

alto livello, sulle nozioni avanzate di programmazione unite alle tecniche più moderne della

progettazione dell’infrastruttura che serve a protezione delle reti di calcolatori e di sistemi

informatici in generale. Per “infrastruttura” intendo quell’insieme di programmi che devono girare

in una rete di calcolatori, o anche su un calcolatore singolo, proteggendolo dalle intrusioni e

minacce esterne (ed ecco si parla di cybersecurity). Il punto di forza di questo corso è che queste

infrastrutture sono insegnate alla luce delle più moderne risultanze dello stato dell’arte

scientifico-tecnologico sull’intelligenza artificiale.

Quali le finalità?

I ragazzi che esporranno la loro tesi di laurea magistrale tra un anno e mezzo avranno tutte le

competenze professionali nuove che sono necessarie per andare ad affrontare in modo competitivo

il futuro su un piano globalizzato; ed è questo che il corso si propone. E’ servita la cooperazione di

vari settori scientifico-disciplinari per tirar su un corso che fosse veramente al servizio per i ragazzi

dell’isola in primis, per non farli andar via, perché fornire un servizio di insegnamento avanzato,

moderno, con docenti che lavorano tutti a livello internazionale, è un qualcosa che non si direbbe in

un’università dove spesso siamo abituati a pensare “siamo un’isola, quindi abbiamo vari handicap”.

Noi vogliamo rovesciare questo paradigma, non ci sono più alibi, non ci sono più handicap, siamo

in un mondo globalizzato e quindi abbiamo il dovere, soprattutto noi docenti universitari verso i più

giovani, di dar loro una formazione avanzata all’altezza delle aspettative del mercato.

Come vede il futuro per questi nuovi laureati in Sardegna?

Senza dubbio in Sardegna abbiamo bisogno di queste nuove capacità. Poiché la Sardegna ha un

deficit strutturale dal punto di vista delle conoscenze tecnologiche avanzate, i ragazzi vanno

stimolati su queste problematiche spingendoli verso la programmazione avanzata con l’utilizzo di

tecniche di intelligenza artificiale. Vogliamo che quelle che usciranno dalla nuova laurea magistrale

siano delle professionalità che possano più facilmente trovare uno sbocco lavorativo o crearselo di

fronte una realtà che ci vede in competizione con Paesi che stanno sempre più investendo sulla

ricerca e sviluppo, a differenza dell’Italia dove sugli investimenti in settori sui quali si dovrebbe

scommettere un po’ di più, c’è sempre un po’ di resistenza.

Un messaggio che si sente di dare ai suoi studenti?

Una cosa che avrei piacere che passasse ai ragazzi, è che “non ci sono pasti gratuiti”; se si vuole

fare l’università seriamente, deve essere fatta bene. Il concetto, da quando è stata creata l’università

statale e anche quella di massa, che tutti i ragazzi abbiano una preparazione di alto livello, deve

entrare nella testa dei ragazzi e loro sono parte attiva in questo processo. Non esistono università

facili e posti di lavoro facili e difficili, bisogna lavorare sodo! Bisogna imparare il metodo di studio

e lavorare fino alla fine, entrando all’università con un piano di sviluppo per sé stessi, evitando

ingressi “alla cieca”.

Fonte: Casteddu On Line



