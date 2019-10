Risparmio idrico nella aziende agricole: Confagricoltura spiega come si fa

Incontro regionale a Oristano

Si svolgerà a Oristano il primo evento a livello regionale, organizzato da Confagricoltura in collaborazione con Enapra e Netafim, che avrà come obiettivo l’utilizzo efficiente dell’acqua, tematica dal carattere rilevante e priorità per ogni agricoltore.

L’evento si terrà domani, dalle 9.30, nella sede della Confagricoltura di Oristano in via Battista Casu, 8c.

Il corso intende fornire le basi tecniche e agronomiche dell’irrigazione di precisione, con l’obiettivo di indirizzare le aziende verso i principi della sostenibilità e dell’economia circolare.