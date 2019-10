Affido e adozioni: un incontro per gli operatori del Plus di Oristano

Orientamento e formazione con le testimonianze degli addetti ai lavori

“Affido e adozione. Accogliere per crescere insieme” è il titolo dell’incontro informativo in programma giovedì 31 ottobre, alle 16, nell’aula consiliare del Comune di Oristano, destinato agli operatori del distretto del Plus di Oristano volto al monitoraggio delle attività effettuate dal Centro Affidi e Adozioni.

L’incontro, organizzato dal Plus di Oristano e dall’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Oristano, si inserisce nell’ambito della promozione della consapevolezza della rilevanza dei temi dell’adozione nazionale e internazionale e dell’affido, nelle attività congiunte di sensibilizzazione in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Oristano.

Dopo i saluti dell’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru, l’incontro entrerà nel vivo con la discussione sulla banca dati, l’orientamento e la formazione della risorsa famiglia, le attività del servizio affidi e adozioni del Plus Oristano e le testimonianze degli operatori.

Martedì, 29 ottobre 2019

L'articolo Affido e adozioni: un incontro per gli operatori del Plus di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.