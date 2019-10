L’evento è falso ma la truffa è vera, denunciati due “finti sponsor” sportivi di Sinnai

“Dobbiamo organizzare un pranzo per un’associazione di caccia, vuole essere tra i nostri sponsor?”. Questa, più o meno, la domanda fatta da due ragazzi di Sinnai – di 30 e di 34 anni – al titolare di un ristorante di San Sperate, lo scorso luglio. L’imprenditore si è fidato e ha staccato un assegno di duecento euro. Peccato che, davanti, avesse due truffatori. Se n’è però accorto troppo tardi, e non gli è rimasto altro da fare che andare a denunciare il fatto ai carabinieri. I militari, insieme ai colleghi della compagnia di Iglesias, sono riusciti a risalire ai truffatori, non nuovi a episodi simili. I due, per essere più credibili, avevano detto al ristoratore che quel denaro serviva per acquistare un “kit di abbigliamento” con, stampigliato sopra, l’insegna del locale. I due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata.

