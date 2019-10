UN PIATTO SPORCO INGENERA UNA LITE FURIOSA. EXTRACOMUNITARIO ARRESTATO DAI CARABINIERI

I carabinieri della sezione radiomobile di Cagliari ieri sera hanno arrestato per il reato di tentate lesioni aggravate un extracomunitario originario del Ciad, classe 1998.

Lo straniero, un disoccupato dimorante presso il centro di accoglienza sito in via redipuglia, nel corso del tardo pomeriggio di ieri, a seguito di una violentissima lite con un coinquilino originario del Bangladesh classe 1999, scaturita da un piatto sporco lasciato da quest’ultimo nel lavello, estraeva dalla tasca dei pantaloni un coltello di circa 30 cm, di cui almeno 15 di lama tentando di colpire l’altro ospite. I i gestori del centro, non riuscendo a controllare e a placare l’ira dei due individui, allertavano immediatamente il 112, pertanto giungeva un autoradio dopo pochissimi minuti. Intervenuti i militari operanti per sedare la lite, il cittadino africano continuava con la sua condotta particolarmente aggressiva e minatoria nei confronti dell’altro soggetto, pertanto veniva immediatamente ammanettato e tratto in arresto. Tradotto presso gli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, l’extracomunitario è stato trattenuto durante tutta la notte presso le camere di sicurezza. Nella mattinata odierna il rito direttissimo.

L'articolo Cagliari, furiosa lite per un piatto sporco nel centro d’accoglienza: extracomunitario in manette proviene da Casteddu On line.