Pesca dei ricci: “Una follia, fermatela subito”

Consentire la pesca dei ricci è una “follia” e dunque va subito fermata. Il Gruppo d’Intervento Giuridico Onlus chiede ancora una volta la sospensione della pesca del riccio di mare per almeno tre anni e fa appello a tutte le persone sensibili e ai ristoratori, affinché non ne consumino.

Parla di “follia” il GriG in una nota firmata da Stafano Deliperi relativamente alle politiche regionali degli ultimi anni in materia di pesca dei ricci.

“La situazione è davvero grave e necessita forti misure di salvaguardia, quantomeno la sospensione della raccolta dei ricci per almeno tre anni”, si legge nella nota diffusa dal GriG. “La scorsa primavera l’allora l’Assessore regionale dell’agricoltura Pierluigi Caria invece assurdamente prorogò, su richiesta dei pescatori interessati, la raccolta dei Ricci di mare per ulteriori 15 giorni (Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 11 aprile 2018, n.925/DECA/18)”.

“Ora l’attuale Assessore regionale dell’agricoltura Gabriella Murgia, con il proprio decreto del 24 ottobre 2019, n.2358/DecA/47 del 24 ottobre 2019, autorizza la raccolta di 2 mila ricci al giorno per ogni pescatore professionista fino al 15 aprile 2020”, si legge ancora nella nota, “incurante delle richieste di moratoria provenienti da più parti, fra cui le Amministrazioni comunali di S. Antioco, Calasetta, Portoscuso. Follia”.

“Il Riccio di mare è in via di rapida rarefazione in particolare nei mari sardi a causa del pesante prelievo a fini gastronomici, tant’è che sempre più ristoratori, giustamente, li escludono dai propri menù”, concludono dal GriG. “Imperversa, poi, il prelievo abusivo e non si contano i sequestri da parte delle Forze dell’ordine”.

Martedì, 29 ottobre 2019

