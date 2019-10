A cena con l’olimpionico per aiutare i ragazzi sieropositivi del Kenya

Stefano Oppo, campione di canottaggio e di solidarietà, insieme all’Osvic

Stefano Oppo, vice-campione del mondo e qualificato alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, ha portato un nuovo titolo a casa: quello di Ambassador di “Casa Tumaini”, una casa-famiglia in un villaggio del Kenya, costruita da Osvic per ospitare bambini e ragazzi fino ai 18 anni affetti da HIV, con l’obiettivo di re-inserirli all’interno della società attraverso istruzione e sanità.

Proprio in collaborazione con il campione di canottaggio, per venerdì 8 novembre, alle 20.30, l’Osvic ha organizzato una cena di beneficenza, per presentare e sostenere i progetti sociali e umanitari dell’associazione.

La cena a buffet si svolgerà nel ristorante Il Lido di Torregrande, a un costo di 29 euro. Il ricavato verrà devoluto alla Onlus.

Durante la serata verrà presentata l’associazione e tutti i suoi progetti attraverso l’intervento della presidentessa, dei suoi volontari e di Stefano, con un focus particolare su “Casa Tumaini”. Per l’occasione è stata organizzata una lotteria e verranno messi in palio alcuni oggetti autografati da diversi atleti e team noti nel territorio sardo e non solo, tra cui lo stesso Stefano Oppo e il pugile Federico Serra, medaglia di bronzo agli Europei 2019.