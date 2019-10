Addio a Tziu Michei, decano della Corsa degli Scalzi di San Salvatore

Cabras dice addio a Michelangelo Camedda, noto a tutti come Tziu Michei, decano de Is Curridoris. Deceduto questa mattina, all’età di 93 anni, era per tutti un’autentica stella polare nel panorama della Festività di San Salvatore e della Corsa degli Scalzi.

Michelangelo Camedda ha corso fino a tarda età, e sempre con la stessa serietà e umiltà che l’hanno contraddistinto in tutta la sua vita, rappresentando un’autentica guida per tutti i giovani che si apprestavano a sciogliere un voto partecipando alla corsa dedicata al Santo.

In origine pastore, aveva poi rivestito per 40 anni il mestiere di postino. Sempre presente alle diverse riunioni dei corridori era molto prodigo a dispensare consigli e suggerimenti affinché la corsa potesse effettuarsi nel migliore dei modi.

La corsa degli scalzi era diventata un appuntamento immancabile. Come Tziu Michei diceva sempre, era “Lui” a chiamarlo puntuale alla partecipazione, anche se da ragazzo, non “sentiva” molto la corsa dal punto di vista religioso.

Michelangelo Camedda lascia la moglie e tre figli.

Martedì, 29 ottobre 2019

