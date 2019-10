Bellanova,qui per dare nostro contributo

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - "Oggi dobbiamo ascoltare e ragionare, e sulla base dell'ascolto proveremo a dare il nostro contributo". Lo ha detto la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova poco prima di fare il suo ingresso al tavolo sul prezzo del latte in programma nel palazzo della Regione a Cagliari. "Adesso discuteremo con i rappresentanti dei pastori sulle questioni che erano rimaste in sospeso e sulle quali bisogna dare risposte, a partire dai contratti di filiera per i quali il decreto è già pronto: ci sono 10 milioni di euro destinati ai contratti di filiera e 14 milioni per l'acquisto dei prodotti del pecorino destinati agli indigenti, e anche su questo il decreto è alla Corte dei Conti". Bellanova non parla di tempi. Dice solo che "a un mese e mezzo dal mio insediamento al ministero sono qui per ascoltare e per dare il contributo che lo Stato deve dare".