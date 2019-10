Calice amaro a “Le Piazze del Gusto”: inchiesta e conti da pagare

Indagini sulla rassegna dedicata all’agroalimentare di Oristano. L’imprenditore: anche io vittima

Conti da pagare, inchiesta e un mare di polemiche: finisce nel peggiore dei modi la manifestazione “Le Piazze del Gusto”, svoltasi a Oristano lo scorso mese di settembre, con tre giorni di spettacoli ed eventi e soprattutto col coinvolgimento di numerose aziende dell’agroalimentare, che avevano esposto le loro produzioni nel centro della città.

A quanto si è appreso indagini sono in corso sull’azienda di Tomaso Comida, l’Alimentare Italiano, organizzatrice della manifestazione. La Guardia di finanza sta svolgendo accertamenti e lo stesso Comida, in alcune dichiarazioni riportate dal quotidiano La Nuova Sardegna oggi in edicola, in un servizio della giornalista Michela Cuccu, ha fatto sapere come i suoi conti correnti siano stati bloccati.

Comida, però, dichiara al giornale di essere lui stesso una vittima, contestando a diverse aziende espositrici un comportamento non corretto: non avrebbero pagato quanto pattuito e durante la rassegna non avrebbero offerto le degustazioni concordate. L’imprenditore sostiene di aver dovuto restituire a numerosi visitatori, piuttosto contrariati, i venti euro pagati per l’acquisto di un calice che consentiva loro di avere tre assaggi di vino e sei degustazioni di cibo. Alcune aziende, però, rigettano le accuse e annunciano azioni legali, secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna.