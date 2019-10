Ortacesus, reati contro la pubblica amministrazione: arrestato il sindaco, ai domiciliari un assessore e un imprenditore

I carabinieri della Compagnia di Dolianova stanno dando esecuzione a tre misure cautelari in carcere e ai domiciliari per altrettante persone responsabili di reati contro la pubblica amministrazione.Si tratta del Sindaco di Ortacesus Fabrizio Mereu, per il quale si apriranno le porte del carcere, un assessore dello stesso comune e un imprenditore, per loro invece sono previsti i domiciliari. L’inchiesta della Procura riguarda la gestione dei bilanci dell’Unione dei Comuni della Trexenta.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari.

