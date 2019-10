Peculato, arrestato sindaco sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - Peculato e turbativa d'asta: sono alcuni dei reati che questa mattina hanno fatto finire in carcere Fabrizio Mereu, sindaco di Ortacesus, piccolo comune del sud Sardegna, e agli arresti domiciliari un assessore e un imprenditore. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Cagliari e condotte dai carabinieri della Compagnia di Dolianova che questa mattina hanno eseguito i tre provvedimenti restrittivi. Sono attualmente in corso alcune perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni degli arrestati. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in giornata nella sede del Comando provinciale di Cagliari. (ANSA).