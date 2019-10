Marco Frau scomparso da Assemini, la figlia: “Voglio sbloccare il suo cellulare”

Una scomparsa sempre più misteriosa, quella di Marco Frau. Sono ormai quindici giorni che il maestro 52enne è sparito nel nulla, e tutte le ricerche si sono rivelate, purtroppo, dei buchi nell’acqua. Non è stato trovato ad Assemini – città nella quale viveva da poche settimane dopo anni trascorsi a Villasimius -, nessun traccia nemmeno a Cagliari e in tutta la Sardegna. L’uomo è diventato un “fantasma” nel giro di nove-dieci ore: è questo infatti il lasso di tempo che passa dall’ultima volta in cui è stato visto – poco dopo le 22 di martedì quindici ottobre – e la segnalazione della scomparsa – attorno alle otto del mattino del giorno successivo, quando una sua collega, Lisa Esposito, non vedendolo arrivare al solito posto per raggiungere insieme le scuole elementari cittadine, ha dato l’allarme -. Dopo giorni di seerate ricerche da parte di semplici cittadini, associazioni di volontariato, Protezione Civile, Forestali, polizia Municipale e carabinieri, adesso si è arrivati a un punto morto. Non c’è nessuna indagine in corso e nessuno ha più fatto sapere di aver forse visto Marco Frau. Un uomo scomparso lasciando, nel suo appartamento preso in affitto, soldi, chiavi, occhiali, portafogli e i suoi animali da compagnia, un cane e due gatti.

Una delle figlie, Michela, non si arrende. Negli ultimi giorni non ha più ricevuto nessun messaggio sui social legato a possibili avvistamenti del padre in questo o quell’angolo della Sardegna. Tra le mani, la 23enne, stringe il cellulare del padre: “È un Samsung J5. Sono riuscita a scaricare l’intero backup di Google ma purtroppo c’è il blocco schermo che impedisce dj compiere qualunque altra azione. Chiedo una grossa mano d’aiuto: qualcuno può aiutarmi a sbloccare il telefonino? Forse, tra i messaggi sms e WhatsApp, o tra le ultime chiamate fatte e ricevute, potrebbero esserci degli indizi utili a ritrovare mio papà”. Chiunque sappia dare una mano a Michela Frau per sbloccare il telefonino o abbia visto Marco Frau può chiamarla al seguente numero: +393490577332.

