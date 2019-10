Distrutte tredicimila uova: non avevano data di scadenza e tracciabilità Provvedimento dell’Assl di Oristano dopo un sequestro e un’operazione dei carabinieri del Nas

Oltre 13 mila uova provenienti da un allevamento di galline dell’oristanese sono state distrutte su disposizione dell’Assl di Oristano. Sulle confezioni delle uova non erano indicate la data di scadenza e le altre informazione i utili, obbligatorie per la tracciabilità.

Le uova erano state poste sotto sequestro già da tempo dai carabinieri del Nas, in seguito a un controllo nell’allevamento, eseguito nell’ambito di un programma di verifica che aveva portato i militari in 13 aziende sarde del settore.

Al titolare dell’azienda avicola è stata inflitta una sanzione di 1500 euro.

