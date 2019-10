Veleni a Quartucciu, via un assessore: “Sono stato minacciato e aggredito durante la giunta”

C’è un retroscena dietro la rimozione di Giorgio Paderi, ex assessore al Bilancio, dalla giunta di Quartucciu. Oggi il sindaco Pietro Pisu gli ha revocato l’incarico imputandogli di guastare la serenità dell’esecutivo. Ma il clima nel palazzo di Quartucciu era avvelenato da tempo. “Era il 26 luglio scorso, quando un mio collega assessore mi ha minacciato e aggredito”, ha dichiarato oggi Paderi, “voleva lanciarmi addosso tutto quello che aveva a portata di mano. Era lui che non mi voleva in giunta. Ha detto “o io o lui” e il sindaco l’ha accontentato”.

Paderi non nasconde la delusione per l’allontanamento dall’esecutivo. Anche per le modalità. “Intanto non è vero che ho sconfinato nelle competenze dei colleghi”, spiega, “dietro questa decisione ci sono motivi personali. Anche perché la bontà del mio operato è stata riconosciuta a Quartucciu. E poi il sindaco non mi ha avvertito personalmente, ma mi ha fatto avere la notifica via pec. La considero una mancanza di correttezza”.

