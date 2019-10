Villasor, la felicità a metà di Maria: “I ladri mi hanno riportato Lorenzo, dove sono gli altri due asini?”

È ricomparso “all’improvviso, davanti alla porta di casa”, Lorenzo, uno dei tre asini che qualcuno, ormai una settimana fa, ha rubato dal terreno di Maria Pala, casalinga 43enne di Villasor. La donna, in lacrime, aveva lanciato un appello attraverso il nostro giornale: “Ho cresciuto io queste creature, tremo all’idea che qualcuno possa fargli del male. Aiutatemi a ritrovarli”. E il “miracolo”, anche se solo parzialmente, è avvenuto. “Mi sono affacciata alla finestra perchè il mio cane stava abbaiando, quando sono uscita mi sono accorta che il mio asinello era nuovamente con me, vivo. È il mio preferito tra i tre, l’ho allevato sin da quando era piccolissimo”. Di Lally e Fiorella, però, nessuna traccia: chi li ha portati via non si è ancora fatto vivo in nessun modo, lasciando un grande vuoto nel cuore della casalinga con la passione per gli asini. E allora, l’appello bis ci sta tutto: “Gli asini sono stati portati via da un terreno in località Su Pardu tra mercoledì notte e giovedì mattina della settimana scorsa”.

“Lally ha solo cinque mesi e Fiorella cinque anni. Chiunque possa fornirmi notizie utili al loro ritrovamento mi chiami, in qualunque momento, al +393486063371”.

