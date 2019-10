Sa Pippia de Maju diventa un libro

La ricerca di una giovane dell’oristanese. Presentazione pubblica in città

Sa Pippia de Maju, simbolo del capo corsa della Sartiglia e della Città di Oristano, diventa la protagonista del libro di Erika Meles.

Il lavoro di ricerca sul duplice mazzo di viole e mammole, realizzato per la Fondazione Oristano, verrà presentato domenica 3 novembre, nell’Auditorium dell’Hospitalis Sancti Antoni, in via Cagliari 157, alle 17.30.

Parteciperanno all’incontro il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, l’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna e il presidente della Fondazione Oristano Angelo Bresciani. Interverranno l’autrice Erika Meles e Marcello Marras, del Centro Servizi Culturali.