Oristano, non solo tra le più green in Italia ma la prima in Sardegna

Secondo la classifica di Legambiente, Ambiente Italia e Il sole 24 Ore

Oristano è prima tra le città sarde e tra quelle del centro sud d’Italia per la qualità dell’ecosistema urbano. Da anni ai vertici delle classifiche stilate da Legambiente, Ambiente Italia e il Sole 24 Ore, quest’anno si è posizionata al nono posto guadagnando 4 posizioni.

La città di Eleonora distacca parecchio Nuoro, al 35esimo posto, Cagliari 45esima in classifica e Sassari, che si posiziona 70esima.

“È un risultato che ci conforta e ci inorgoglisce, ma che non ci illude”, osservano il Sindaco Andrea Lutzu e Gianfranco Licheri, assessore all’ambiente del Comune di Oristano.

“La strada da fare per raggiungere l’eccellenza”, proseguono Lutzu e Licheri, “è ancora lunga. Lo dimostrano i dati sulla raccolta differenziata, sempre a livelli altissimi ma che in questo rapporto fanno registrare un leggero calo, peraltro già compensato grazie a un maggiore controllo esercitato dal comune e dall’azienda che gestisce il servizio”.

“È importante registrare come ancora una volta Oristano”, aggiunge l’assessore Licheri, “riesca a segnalarsi tra le città più attente ai temi ambientali, tra quelle considerate virtuose per le politiche ambientali messe in campo. In questo senso questa amministrazione si sente impegnata quotidianamente”.



“Il punteggio si basa su 18 parametri monitorati da Legambiente e Ambiente Italia che coprono cinque aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano. I punteggi assegnati per ciascun indicatore, identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale”.

I risultati di Ecosistema Urbano 2019 sono stati presentati da Mirko Laurenti, responsabile di Ecosistema Urbano di Legambiente e Lorenzo Bono, di Ambiente Italia.

Tra gli interventi, coordinati da Marco Mariani del Sole 24 Ore, quelli di Stefano Ciafani, presidente Legambiente, Barbara Meggetto presidente Legambiente Lombardia, Mario Zambrini, Ambiente Italia, Tullio Berlenghi, capo segreteria tecnica ministero dell’Ambiente, Alessandro Bratti, direttore generale ISPRA, Mattia Palazzi, Sindaco di Mantova.

Ecosistema Urbano 2019 è realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, con il patrocinio del Comune di Mantova, della Commissione europea, del ministero dell’Ambiente e di Anci e Agende 21 locali italiane, e il contributo di Ecomondo e Ideaplast. Sono stati esaminati oltre 30mila dati, valutati in base a 18 parametri che determinano la classifica delle performance ambientali.

Gli indicatori parlano anche quest’anno di un’Italia che si muove in maniera disomogenea. Nel complesso migliora, ma sono tante le città in allarme smog o incapaci di assicurare un corretto ciclo dei rifiuti, si amplia il divario tra chi produce progressi nel trasporto pubblico e chi ha mezzi pubblici non adeguati alle esigenze di mobilità delle persone, restano piene di magagne le reti idriche, talora veri e propri colabrodo che disperdono nel nulla quantità enormi di acqua potabile, ci sono qua e là incredibili falle nella depurazione dei reflui fognari, una drammatica insicurezza stradale che lascia sul campo migliaia di morti e decine di migliaia di feriti ogni anno.

Nelle prime 20 posizioni si trovano, città grandi come Bologna, comuni del sud come Cosenza, capoluoghi non ai vertici delle classifiche del PIL come Oristano, a confermare che la regola che l’Italia del buon ecosistema urbano è principalmente l’Italia che fa bene e spende bene le sue risorse, che si evolve e pianifica le trasformazioni future.

Nelle ultime ventidue posizioni, si trovano alcuni grandi centri urbani: Napoli, Bari, Torino, Roma, Palermo, ciclicamente vittime di piccole-grandi emergenze, ora lo smog (Torino e Roma), ora i rifiuti (Napoli e Palermo, ma anche Roma), o l’acqua (Bari). Per non parlare dell’emergenza traffico che interessa più o meno tutti i grandi centri urbani d’Italia (Roma e Torino hanno ben più di 60 auto ogni 100 abitanti), aggravata nel caso della Capitale da un servizio di trasporto pubblico che pare condannato a una crisi senza fine.

In coda alla graduatoria si piazzano Vibo Valentia, Siracusa, Catania. Vibo Valentia non risponde a nessuna domanda da tre anni, Siracusa da un biennio. Catania, invece, terz’ultima, colleziona una serie di performance non esaltanti: perdite della rete idrica oltre il 45% (45,5% come lo scorso anno); una delle produzioni di rifiuti più alte in assoluto (733 kg/ab/anno), messa assieme con un anacronistico 7,7% di rifiuti raccolti in maniera differenziata e meno di venti centimetri quadrati di suolo a testa riservato a chi cammina.

Lunedì, 28 ottobre 2019

L'articolo Oristano, non solo tra le più green in Italia ma la prima in Sardegna sembra essere il primo su LinkOristano.it.