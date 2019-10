Cristian Farris scomparso a Orroli, anche il suo cane svanito nel nulla: “Erano inseparabili”

E’ il giallo di Orroli. Il paese è in ansia per la scomparsa di Cristian Farris, calzolaio, 27enne, del quale si sono perse le tracce da una settimana. Ora c’è una nuova stranezza. “E’ scomparso anche il suo cane”, dichiara la madre di Cristian Giulia Sulis che mette in relazione la scomparsa dell’animale con quella del figlio, “esattamente dallo stesso giorno in cui mio figlio è sparito. E il cane era fedelissimo, era sempre con lui, erano inseparabili, lo seguiva dovunque e faceva la guardia al gregge. E sicuramente, vivi o morti che siano, si trovano insieme anche in questo momento. Per ora nessuna notizia, stiamo continuando a cercarlo. Le forze dell’ordine hanno interrogato i conoscenti, ma per ora non c’è nulla. E’ come muoversi in un labirinto”.

Cristian Farris è stato avvistato per l’ultima volta a Orroli una settimana fa intorno alle 20. Il suo camion è stato trovato in fiamme nelle campagne tra Orroli ed Escalaplano. Gli avvistamenti a Cagliari si sono rivelati dei falsi allarmi.

