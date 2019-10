Il Movimento 5 stelle è la terza via e non bisogna abbattersi per il risultato delle amministrative in Umbria. E’ il senso del post pubblicato dal capo politico del Movimento, Luigi Di Maio. “Voglio iniziare questo post facendo i complimenti a Donatella Tesei, neo presidente della regione Umbria. Grazie anche a Vincenzo Bianconi per aver dato il massimo, così come vorrei ringraziare tutti gli attivisti che si sono impegnati in questa campagna elettorale” , scrive Di Maio. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Sulla debacle in Umbria, Di Maio: “M5s perde consensi sia al governo col Pd che con la Lega” proviene da Casteddu On line.