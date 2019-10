Parità di genere, strada in salita

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - Trent'anni di lavoro della Commissione regionale per le Pari opportunità tra uomini e donne e un obiettivo ancora lontano: quello dell'uguale dignità sociale richiamato dall'articolo 3 della Costituzione. Il nodo, emerso con forza oggi in occasione della celebrazione, nell'Aula dell'Assemblea sarda, di un percorso iniziato nel 1989, è sempre lo stesso: se non si è nei posti dove si decide l'impronta resterà sempre maschile, troppe poche donne siedono sulle poltrone del potere.

Un dato di fatto citato all'inizio dei lavori dallo stesso presidente del Consiglio regionale Michele Pais: "Le pari opportunità devono essere ancora raggiunte sia nel mondo del lavoro che in politica". Soprattutto sul secondo fronte. Il numero uno dell'Assemblea ha parlato con dati alla mano. "La politica non è donna e non lo è mai stata: nelle 16 legislature regionali, su un totale di 1.174 eletti, le donne sono state solo 69. Nell'ultima tornata si votava con la doppia preferenza, ma ne sono state elette solo 8 su 60".

E su questi aspetti ha puntato la stessa presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel suo messaggio di saluto letto in Aula dalla presidente della commissione Pari opportunità Annalisa Lai: "Le statistiche sulla presenza femminile nelle posizioni di leadership testimoniano ancora oggi l'esistenza di un pregiudizio sociale radicato". All'iniziativa hanno partecipato donne che ricoprono ruoli importanti nel mondo dell'Università, delle forze dell'ordine, della giustizia. Ma anche dell'editoria e del mondo dell'informazione, con la testimonianza delle colleghe dell'associazione Giulia giornaliste Sardegna, realtà nuova per l'Isola ma già affermata sul piano del riconoscimento dei diritti, attiva nelle battaglie per eliminare ogni forma di discriminazione, contro gli stereotipi, attenta al linguaggio di genere e all'immagine, spesso stravolta, che i media restituiscono alle donne.

(ANSA).