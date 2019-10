Cagliari, la Prefettura e la Questura sono cardioprotette: installati i defibrillatori

Nella mattinata odierna, presso la sede della Prefettura in Viale Buoncammino, nel corso di una breve cerimonia il Rotary Club Cagliari, nell’ambito del progetto “Cagliari città cardioprotetta”, ha donato alla Prefettura e alla Questura di Cagliari alcuni defibrillatori con teca a muro.

All’evento ha presenziato il Prefetto di Cagliari Bruno Corda, il Questore di Cagliari Pierluigi D’Angelo e il Presidente del Rotary Club Cagliari Davide Rossetti, unitamente ad una delegazione di rappresentanti della predetta Associazione.

Gli apparecchi sono stati installati presso gli Uffici della Prefettura di Piazza Palazzo e di Viale Buoncammino, mentre, quelli donati alla Questura, sono posizionati presso le sedi di Via Amat, di Via Venturi e la Caserma “Carlo Alberto” in Viale Buoncammino a Cagliari.

Il Prefetto, ha espresso un sincero ringraziamento per la generosità e l’attenzione dimostrate dalla locale sezione del Rotary, sottolineando come l’iniziativa miri ad ulteriormente diffondere una cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, attraverso interventi tempestivi in caso di bisogno. La strumentazione donata, infatti, costituirà un presidio sanitario con funzioni salvavita di grande importanza non solo per il personale e i numerosi utenti che quotidianamente frequentano gli Uffici, ma risulterà disponibile per chiunque, in aree sovente quotidianamente affollate da turisti e cittadini in genere, quali quelle di Piazza Palazzo e del centro città, ove sono allocate le sedi principali della Prefettura e della Questura – peraltro, operative 24 ore su 24 –, rappresentando un punto di riferimento cui qualunque soggetto abilitato potrà accedere in caso di emergenza.

Anche il Questore di Cagliari, nell’unirsi al Prefetto nei ringraziamenti al Rotary Club Cagliari, ha sottolineano l’importanza dell’iniziativa, che contribuisce ad infittire la rete delle installazioni, aumentando i punti in cui sarà possibile poter disporre di un indispensabile strumento a tutela della incolumità pubblica, che all’occorrenza sarà a disposizione dei cittadini e di tutti coloro siano in possesso dell’abilitazione al relativo utilizzo, allargando così le opportunità di intervenire per salvare vite umane.

Il Presidente del Rotary Club Cagliari, nel ringraziare il Prefetto ed il Questore per la disponibilità manifestata, ha sottolineato come il Rotary di Cagliari da tempo, nell’ambito del progetto “Cagliari città cardioprotetta”, sta dando corso ad un programma che ha visto, al momento, la donazione di 44 defibrillatori (DAE) a soggetti pubblici e privati, che sono stati installati, oltre che in Prefettura e Questura, anche presso l’Autorità Portuale, il Consorzio Trasporti e Mobilità dell’area vasta di Cagliari, lo stabilimento balneare “Il Lido”, alcune chiese, farmacie, palestre e taxi, nonché nei Comuni di Carloforte, Maracalagonis, Pula, Quartu S.E., Serdiana.

L'articolo Cagliari, la Prefettura e la Questura sono cardioprotette: installati i defibrillatori proviene da Casteddu On line.