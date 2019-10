Mamma scopre di avere un grave tumore mentre è incinta: muore dopo il parto. Il piccolo invece è nato e sta bene, in quella che oggi è al storia più drammatica e commovente del giorno. Lei, una mamma di 39 anni che viveva a Treviso, ha scoperto durante la gravidanza di avere un tumore al seno che stava peggiorando, sino ad andare in metastasi.“Fino alla fine ha lottato con grande coraggio”, hanno rivleato i medici. Si tratta di una donna africana, che ha fatto di tutto con gradi sofferenze per mettere alla luce il piccolo. I medici per accelerare i tempi e ridurre i rischi hanno optato per un parto cesareo alla donna e il piccolo è nato senza grandi complicazioni. Poi, dopo, lei non ce l’ha fatta. Poche ore dopo la nascita del bimbo, il suo cuore di grande mamma ha cessato di battere.

L'articolo Mamma scopre di avere un grave tumore mentre è incinta: muore dopo il parto proviene da Casteddu On line.