13mila uova sequestrate nell'Oristanese

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - Sono oltre 13mila le uova sequestrate in provincia di Oristano nell'ambito dei controlli condotti in tutta Italia dai carabinieri del Nas sulla filiera agroalimentare. In particolare tra Cagliari e Oristano sono finite sotto i riflettori degli specialisti dell'Arma 15 aziende che producono e confezionano uova, ma solo in un caso, una ditta dell'Oristanese, sono state riscontrate irregolarità.

I militari del Nas hanno quindi messo i sigilli su 13.140 uova perché sprovviste di documentazione sulla tracciabilità e la provenienza. Nei confronti del titolare dell'azienda è scattata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. Su disposizione della Asl, tutte le uova sequestrate sono state distrutte.