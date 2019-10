Come superare il lutto: seminario e testimonianze a Oristano Iniziativa dell’Associazione Idea. Si parla anche di testamento biologico

Attraversare il lutto, oggi è il titolo del seminario promosso per sabato, 23 novembre a Oristano dall’associazione Idea Onlus.

Relatore dell’incontro sarà Enrico Cazzaniga, psicologo psicoterapeuta. Insieme a lui prenderanno parte all’incontro e racconteranno le loro testimonianze i componenti del gruppo di auto mutuo aiuto per persone in lutto.

L’iniziativa sarà preceduta da una presentazione sul tema del testamento biologico, a cura di Maria del Piano, medico e consuelor professionale.

L’appunatemento è per le 9.30 al teatro San Martino, in via Ciutadella de Menorca.

Lunedì, 28 ottobre 2019

L'articolo Come superare il lutto: seminario e testimonianze a Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.