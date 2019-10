Il giallo di Anastasiya: c’è un video che potrebbe smentire la fidanzata di Luca. Lo rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Dovrà essere ascoltata di nuovo, oggi o domani in Procura, Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, il giovane di 24 anni ucciso con un colpo di pistola calibro 38 alla testa mercoledì scorso di fronte ad un pub del quartiere Appio a Roma. Troppe le zone d’ombra ancora da esplorare e chiarire, infatti, nell’inchiesta sul feroce omicidio di cui sono accusati, in carcere, altri due ragazzi di 20 e 21 anni abitanti nella periferia sud della Capitale, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, fermati a tempo di record da polizia e carabinieri alle prime ore di giovedì, dopo la segnalazione della madre di uno di loro.

«Un delitto maturato durante la trattativa andata male per l’acquisto di una partita di marijuana? Ipotesi che la fidanzata della vittima ha respinto con forza fin dall’inizio», ricordano gli inquirenti, che però sono determinati a riesaminare tutti i particolari discordanti emersi dalle ricostruzioni dell’aggressione forniti dalla giovane ucraina di 25 anni, babysitter, cameriera e aspirante modella, dal 2003 a Roma con la madre e la sorella. Anastasiya ha subito detto di essere stata colpita alla testa con una mazza da baseball e di essere svenuta; solo dopo si sarebbe accorta del fidanzato a terra in una pozza di sangue”. . Inoltre, le immagini di videosorveglianza dello stesso negozio di tatuaggi mostrano una scena in cui, alle 22.50, si vede passare la Smart di Del Grosso e Pirino. L’auto supera il pub, svolta a sinistra e fa il giro dell’isolato, per rispuntare poco dopo. Alle 22.59 si ferma in doppia fila. Poi lo sparo. (foto Quotidiano.net)

