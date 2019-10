Corona de Logu: Davide Corriga è stato rieletto presidente

Al traguardo del suo primo anno di vita, la Corona de Logu, assemblea degli amministratori locali indipendentisti, si è ritrovata a Bauladu per valutare le attività svolte e rinnovare gli organi direttivi. Davide Corriga, sindaco di Bauladu, è stato rieletto presidente. Al Consiglio di Presidenza sono stati eletti: Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru; Patrizia Gungui, assessora di Mamoiada; Damiano Cruccu, consigliere di Sant’Anna Arresi; Laura Celletti, consigliera di Cabras (che ricoprirà anche il ruolo di Vicepresidente;, Lisandru Beccu, consigliere di Silanus e Enrica Fois, consigliera della municipalità di Pirri.

L’organizzazione, come ha sottolineato anche Corriga in apertura dei lavori, è passata da 30 a 54 componenti: sindaci, assessori e consiglieri comunali proveniente da 38 diversi Comuni della Sardegna. Nel corso dell’anno sono state varate diverse iniziative, spesso attraverso la presentazione in consiglio comunale di ordini del giorno o mozioni, oltre 100 in totale. Questi documenti hanno riguardato, tra l’altro: il significato e le conseguenze politiche e sociali della Prima guerra mondiale per la nazione sarda, la promozione del bilinguismo, la discussione e la valorizzazione del triennio rivoluzionario sardo di fine Settecento, l’attivazione di percorsi di democrazia partecipata, l’aggiornamento dell’odonomastica comunale.

Corriga ha anche ricordato che il 6 aprile 2019, all’auditorium di Tiscali, si è tenuta la presentazione pubblica dell’organizzazione, durante la quale è stata illustrata l’identità istituzionale ed è stato sottoscritto dai fondatori lo Statuto della Corona de Logu. Nelle settimane successive è stato redatto un documento con cinque proposte per il Governo sardo, in seguito alla presentazione delle linee programmatiche da parte del presidente Solinas. Le proposte hanno riguardato lo Statuto sardo, la politica fiscale, la riforma della scuola sarda, la promozione dell’agricoltura e la salvaguardia del paesaggio, la realizzazione di una nuova legge elettorale. La Corona de Logu è stata attiva anche in campo internazionale. In maggio ha ricevuto la visita di Yilmaz Orkan, membro del Congresso Nazionale Kurdo, organizzazione che raggruppa le rappresentanze politiche della resistenza curda in Turchia, Iran, Iraq e Siria, e responsabile delle relazioni diplomatiche in Sardegna e in Italia. Mentre il 30 settembre si è tenuto l’incontro istituzionale con Carles Puigdemont a Waterloo, in Belgio. Il colloquio con il presidente catalano in esilio, al quale ha preso parte una delegazione composta da una dozzina di amministratori, è stato occasione per riaffermare il ruolo dell’indipendentismo in Europa come baluardo dei valori della democrazia, della partecipazione e dei diritti fondamentali dei popoli.

Dal marzo 2019 la Corona de Logu, rappresenta l’unico riferimento istituzionale del movimento indipendentista in Sardegna. Un ruolo che, per l’anno sociale 2019-20, chiama i suoi componenti alla responsabilità e ad un impegno sempre maggiore.