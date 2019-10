A Oristano la fumettista di “Sotto il velo”

Takoua Ben Mohamed sarà ospite dell’Osvic e del Centro Servizi Culturali

A conclusione del progetto “Inclusione sociale dei bambini sordi nella zona di Tunisi: sensibilizzazione, formazione ed inserimento scolastico” l’Osvic, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Oristano, propone una riflessione sul paese del Nord Africa, attraverso la voce di Takoua Ben Mohamed, fumettista e giornalista grafica nata nel settembre del 1991 a Douz in Tunisia, ma a Roma dal 1999.

L’appuntamento è per mercoledì 6 novembre, alle 18, al Centro Servizi Culturali di Oristano, in Via Carpaccio 9. L’ingresso è libero.

“La scelta di portare Takoua ad Oristano”, dichiarano gli organizzatori dell’evento, “nasce da alcune esigenze precise. Ragionare sul Graphic Journalism, stile narrativo con cui Takoua racconta storie vere su tematiche come l’islamofobia, gli effetti del linguaggio mediatico, gli stereotipi, il razzismo, i diritti umani e i temi dell’integrazione e interazione tra culture e “diversità”, in Tunisia e in Italia, attraverso un doppio sguardo, complesso e mai semplificato dei fatti”.

“La sua partecipazione”, proseguono, “servirà ad ascoltare la testimonianza diretta di una giovane rispetto alla sua condizione di attivista, donna e mussulmana, oltre a valorizzare l’arte del fumetto e del giornalismo grafico. Infine sarà di grande aiuto per parlare di un paese, la Tunisia, che rappresenta “quell’altro lato del mare”, una finestra sul Sud magrebino, laboratorio prezioso di culture, idee, tradizioni così vicine a noi e alle nostre realtà”.

Valore aggiunto della attività proposta dall’Osvic e dal Centro Servizi Culturali di Oristano sarà dato dalla presenza di un servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana, in funzione di un percorso di interazione con l’Ente Nazionale Sordi di Oristano che l’Osvic ha intrapreso a partire dallo scorso anno e che intercetta l’urgenza di rendere accessibile ai sordi le attività e le iniziative realizzate in città e nella sua provincia.

L’iniziativa si pone all’interno di due progetti Osvic: il primo “Inclusione sociale dei bambini sordi nella zona di Tunisi: sensibilizzazione, formazione ed inserimento scolastico”, cofinanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e in collaborazione con il comune di Villa Verde, il comune di Oristano, l’associazione Tdm 2000. Il secondo ” Non Uno di Meno” cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.