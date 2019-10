Oristano in top ten nella classifica delle città più green Al nono posto secondo l’indagine pubblicata su Il Sole 24 Ore, va bene su fotovoltaico, consumi d’acqua e incidenti stradali

Oristano è tra le 10 città più green d’Italia. Nella classifica sull’Ecosistema Urbano 2019 pubblicata da Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia, la città di Eleonora, con un punteggio di 69,01% conquista quattro punti in più rispetto allo scorso anno e si piazza al 9° posto.

Il punteggio si basa su 18 parametri monitorati da Legambiente e Ambiente Italia che coprono cinque aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano. I punteggi assegnati per ciascun indicatore, identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale.

I punteggi maggiori Oristano li ottiene su solare termico e fotovoltaico (solare pubblico, kw/abitante), dove si piazza in quarta posizione, con un valore di 20,28. Ancora, sui consumi idrici domestici (litri per abitante/giorno), Oristano è al secondo posto con 95,7. Anche analizzando gli incidenti stradali (morti e feriti/1000 abitanti) Oristano entra in top ten, al settimo posto (insieme ad Aosta e Reggio Calabria), con un punteggio di 3,4.

La classifica sull’Ecosistema Urbano è la sesta tappa di avvicinamento all’indagine sulla Qualità della vita 2019 del Sole 24 Ore che quest’anno celebra i 30 anni dell’iniziativa

I dati sono stati presentati questa mattina a Mantova, durante un incontro al quale ha preso parte l’assessore comunale all’ambiente, Gianfranco Licheri.

Durante l’iniziativa è emersa un’Italia dinamica, attenta alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alla progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, all’impegno contro lo spreco alimentare, alla crescita degli spazi naturali; ma una lettura d’insieme delle aree urbane ha restituito anche emergenze, criticità e troppe performance ambientali scadenti o pessime, a cominciare dall’allarme smog o dal ciclo dei rifiuti. In definitiva, un’Italia in cui migliora la qualità dell’aria, nel complesso, e si riducono i consumi d’acqua.