Proposta della Fsi-usae sarda per una nuova classificazione delle professioni sanitarie

Si è svolto nei giorni scorsi a Roma il Consiglio nazionale della Fsi-usae.

“Tre giorni intensi e proficui di lavoro su temi scottanti, in cui i lavoratori si aspettano dei risultati e delle proposte, da portare nei vari territori in sede di contrattazione, per migliorare la qualità di vita dei professionisti, sempre più coinvolti nei vari processi sanitari ed in prima linea per la salvaguardia degli utenti che necessitano di servizi sanitari”,afferma la segretaria regionale del sindacato, Beatrice Mura.

La Sardegna era presente con i suoi segretari territoriali di Sassari, Mariangela Campus e di Cagliari Luciano Sitzia. Presente anche il segretario di Olbia Vito Langiu.

“Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo e del nostro contributo nelle varie proposte che la federazione Fsi-usae sta portando avanti con determinazione”, ha detto ancora Mura. “La Federazione ha presentato la propria proposta per la nuova classificazione e la ricollocazione giuridica ed economica delle professioni sanitarie, sia nella riunione che si è svolta il 30 settembre della Commissione paritetica presso l‘ARAN, per la revisione del sistema di classificazione professionale, triennio 2016–2018; sia oggi”.

“La Fsi-usae in coerenza con quanto ha sempre asserito riterrebbe utile la creazione dell’area quadri o professional, ma il medesimo scopo è ottenibile anche con la creazione di una apposita categoria – all’interno del comparto – che per semplicità definiremo categoria Q suddivisa in tre posizioni economiche orizzontali Qi, Qs e Qe che, anche quando non sono assegnatari di specifici incarichi, consentano un minimo di carriera a tutti i professionisti coinvolti in base al proprio curriculum formativo e professionale in base a dei requisiti specifici da verificarsi con selezione interna”.

“Fsi – usae parte quindi da una posizione non pregiudiziale in quanto privilegia il risultato giuridico ed economico per la categoria rispetto a quello dialettico sindacale”, afferma ancora la segreteria Beatrice Mura, “conosciamo bene le resistenze ed i limiti del tavolo contrattuale, sia da parte di parte pubblica che da parte di alcune Oo.Ss., rispetto alla creazione di una autonoma area contrattuale”.

“La proposta”, conclude Mura, “è parte integrante della proposta complessiva Fsi – usae articolata in più documenti in cui sono trattate, di volta in volta, le varie posizioni espresse dalla Federazione al tavolo della Commissione”.

Lunedì, 28 ottobre 2019

