Patologie gravi: a Marrubiu il Comune paga mensilmente

Gli utenti affetti da queste determinate patologie (talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni, nefropatici, affetti da patologie mentali, affetti da neoplasia maligna e trapiantati di cuore, fegato e pancreas), che risultano essere 134 nel territorio di Marrubiu, avevano fatto richiesta, tramite l’associazione talassemici, che gli assegni venissero pagati ogni mese e non ogni tre, come avveniva precedentemente.

“L’erogazione da parte della Regione Sardegna”, spiega il sindaco Andrea Santucciu, “delle somme in favore dei Comuni avviene in misura proporzionale ai fabbisogni richiesti e non con tempistiche certe: per esempio nel 2018, il primo acconto venne elargito nel mese di febbraio, e il secondo nel mese di maggio, mentre nel 2019 il primo acconto ci venne consegnato nel mese di febbraio e il saldo nel mese di agosto”.

“Vorrei quindi”, conclude il primo cittadino, “ringraziare gli Uffici dei Servizi Sociali perché fanno lo sforzo di pagare ogni mese chi ne ha diritto”.

Lunedì, 28 ottobre 2019

