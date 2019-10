Gli Emirati Arabi Uniti e le nuove regole per la vendita dell’oro

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano circa il 14% del commercio mondiale di oro, in particolare nel commercio di lingotti. Dubai in particolare sta salendo di livello come destinazione di acquisto e investimento. Il commercio dell' negli Emirati Arabi Uniti è uno dei settori economici più

importanti e rappresenta il 20% delle esportazioni totali non petrolifere del paese.

Nell&'ambito della nuova iniziativa, gli Emirati Arabi Uniti disporranno di un buon punto di partenza rappresentato dal Dubai Good Delivery Standard, punto di riferimento internazionale per qualità e specifiche tecniche nella produzione di oro e argento.

Tawhid Abdullah, presidente del Dubai Gold & Jewellery Group, ha dichiarato che la nuova piattaforma avrà certamente ricadute positive sull’intero settore. Riprendendo le sue parole è chiara la posizione, sia delle aziende sia del governo rispetto al tema: "La nuova piattaforma per il commercio e il monitoraggio delle esportazioni e delle importazioni contribuirà a rafforzare la reputazione degli Emirati Arabi Uniti come hub globale per il commercio di oro e gioielli. Siamo molto felici della mossa proattiva poiché questa è stata una richiesta di lunga data da parte della categoria”.

Egli ha inoltre affermato che la piattaforma di negoziazione e compensazione si comporterà come una borsa e contribuirà ad incrementare la trasparenza e la competitività nel settore. Questa considerazione è condivisa da numerosi operatori del settore che vedono nello strumento della piattaforma un volano per rafforzare la reputazione internazionale degli Emirati e in buona sostanza il settore.

Il progetto normativo è articolato su tre linee principali: governance, sostenibilità e innovazione. La nuova politica contiene 10 programmi e iniziative strategiche che supportano la posizione e la competitività del Paese. I principali programmi strategici comprendono la governance del settore dell'oro a livello federale e locale, l'istituzione di una piattaforma federale per il commercio e la localizzazione dell’oro; il marketing internazionale del settore, l'uso della tecnologia nella produzione e l'istituzione del gold standard internazionale degli Emirati Arabi Uniti, oltre alla promozione di convenzioni relative a questo settore.

Uno degli obiettivi della nuova politica legata al settore aurifero è quello di fornire agli operatori strumenti e iniziative che stimolino la crescita al fine di facilitare le attività commerciali e apportare valore aggiunto a questo settore vitale. Ciò contribuirà a rafforzare l'economia e contribuirà ad aumentare il PIL non petrolifero, rafforzando il settore dell'industria nazionale degli Emirati Arabi Uniti e gli altri settori di sostegno.